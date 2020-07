Dieser Sommer wird anders. Corona macht keinen Urlaub. Jetzt ist statt Emotionen eine neue Sachlichkeit gefragt.

Auf keinen Fall wird dieser Sommer so, wie er früher einmal war. Größere Urlaubsreisen sind gestrichen. In viele Gegenden der Welt kommt man gar nicht hin, in viele will man auch nicht. Da wäre noch die Heimat. "Österreich ist schön, ...