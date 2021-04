Warum wir unseren Leserinnen und Lesern in der heutigen Print-Ausgabe und im E-Paper der "Salzburger Nachrichten" vom Problem Nummer 1 eine Verschnaufpause gönnen.

Seit mehr als einem Jahr schlagen wir uns nun mit dem Thema herum. Es hat von uns Besitz ergriffen und sich eingemischt in alle Lebensbereiche. Es ist über die Medien und natürlich auch diese Zeitung hereingebrochen, hat andere Themen immer wieder verdrängt und ihnen die Luft zum Atmen weggenommen.

Wie oft haben wir uns in der Redaktion gedacht: Das wird allen zu viel. Das kann und will niemand mehr lesen. Demgegenüber stand immer die journalistische Chronistenpflicht, also die ...