Wieder sind zwei Frauen tot. Wieder wird Schuld zugewiesen. Die Debatte dreht sich im Kreis und schützt die Falschen.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So viele Frauen wurden heuer in Österreich umgebracht. 21 Menschen, so viele sitzen heuer in der Maturaklasse des Sohnes. Eine ganze Schulklasse tot - manchmal braucht es Bilder, um den ganzen Schrecken vor Augen zu führen.

Österreich ist das einzige Land in der EU, in dem mehr Frauen als Männer ermordet werden. Der Hinweis, dass in Österreich ...