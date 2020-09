Gewalt in der Familie war während des Lockdowns ein großes Thema. Zu Recht. Jetzt muss nachgelegt werden.

Nur vier Tage nachdem im Frühjahr das soziale Leben völlig heruntergefahren worden war, gingen Justizministerin Alma Zadić und Frauenministerin Susanne Raab mit einem Maßnahmenpaket gegen häusliche Gewalt an die Öffentlichkeit. Schlechte Erfahrungen aus China, das während des Lockdowns eine starke Zunahme an häuslicher Gewalt verzeichnen musste, hatten die österreichische Regierung alarmiert. Zu Recht, wie eine nun veröffentlichte Studie zeigt. Zwar sprechen Innenminister Karl Nehammer und Frauenministerin Susanne Raab von einer leichten Zunahme von Gewalt in Familien. Aber rund 200 verhängte ...