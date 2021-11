In dieser Pandemie werden zu viele Fehler nicht nur einmal gemacht. Spätestens jetzt sollte man aber die Lehren aus dem Desaster des Vorjahres ziehen.

Die Situation in den Spitälern ist dramatisch. Mediziner senden verzweifelte Hilferufe aus und betonen, sie stünden mit dem Rücken zur Wand, weil sie nicht mehr wissen, welche Patienten sie zuerst behandeln sollen. Von Triage ist die Rede. Was aber heißt das wirklich? Konkret etwas vorstellen kann man sich, wenn man hört, dass aufgrund der Überlastung mit Coronapatienten und fehlender Pflegerinnen und Pfleger bereits Operationen von Tumor- oder Herzpatienten verschoben werden müssen. Und das ist längst nicht alles, was sich derzeit ...