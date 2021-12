Die Polizei musste zwischen Versammlungsfreiheit und Erwerbsfreiheit im Handel abwägen. Die Protestierer dankten es ihr nicht.

Seit Monaten wird in vielen Städten Österreichs regelmäßig gegen die Schutzmaßnahmen der Regierung wegen der Coronapandemie demonstriert. Seit die Regierung eine allgemeine Impfpflicht ab Februar 2022 - als letztes Mittel, um die Impfquote zu steigern - angekündigt hat, haben sich die Teilnehmerzahlen stark gesteigert. Am vierten Adventwochenende nun gerieten mehrere Demonstrationen in der Wiener Innenstadt erstmals richtig außer Kontrolle.

Die genehmigten Standkundgebungen waren etwa der impfskeptischen Partei MFG nicht genug, es wurden Absperrungen durchbrochen und Tausende Menschen zogen ...