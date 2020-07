Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt. Die neue Freiheit ist schneller bedroht, als viele glaubten.

Corona ist zurück. Nachdem der Lockdown in Österreich in den vergangenen Wochen nach und nach aufgehoben wurde, war langsam wieder so etwas wie Normalität im Land eingekehrt. Im Gastgarten sitzen, einen Einkaufsbummel ohne Maske unternehmen, eine Kulturveranstaltung besuchen, Urlaub im ...