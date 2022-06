Rechte für Homosexuelle: Es geht nicht um Stolz, sondern um die Freiheit

Die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben geht alle an. Putin hat uns das drastisch vor Augen geführt.

Die Unterkunft in der Wachau wirbt nicht nur mit einem schönen Blick übers Land, sondern auch mit der Erklärung, warum Homosexuelle unerwünscht sind: Die Betreiber halten Homosexualität für eine Philosophie, die die Gesundheit gefährden könnte. Viel mehr, als dass die Gemeinde, in dem das Haus steht, dieses von der Liste der Beherbergungsunternehmen streichen lässt, kann man in Österreich gegen derartige Ungeheuerlichkeiten nicht tun. Denn Homosexuelle unterstehen in Österreich noch immer keinem vollkommenen Diskriminierungsschutz. Ungleichbehandlung wegen sexueller Orientierung ist im Job ...