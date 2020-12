Die ersten Tage der Corona-Skisaison haben gezeigt: Es ist machbar, aber wir alle müssen wohl ein bisschen umdenken.

Zuerst schraubt die Regierung die Liftkapazitäten der Skigebiete per Verordnung praktisch über Nacht auf die Hälfte herunter. Und dann beklagt sich der Gesundheitsminister angesichts von Warteschlangen bei so mancher Talstation am ersten wirklich sonnigen Tag dieser Corona-Skisaison, er wolle derartige Bilder nicht sehen. Wie naiv dürfen Politiker sein?

Ein positives Beispiel liefern die Skifahrer selbst: Die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken wird viel besser eingehalten als erwartet. Sie nehmen das in Kauf, um sich im Freien sportlich bewegen ...