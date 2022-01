Es ist für eine Gesellschaft nicht egal, wenn es der Jungmillionär krachen lässt, als wäre Corona eine Start-up-Idee.

Der Millionär, der es in Kitzbühel krachen lässt, als halte er Corona für eine neue Start-up-Idee und nicht für eine Bedrohung unserer Gesellschaft. Ein Premierminister, der es gar nicht bemerkt haben will, dass er auf einer Party war, und gedacht hat, das sei ein Arbeitstreffen. Ein Tennisstar, der ungeimpft und mit falschen Angaben nach Australien fliegt und denkt, dort drüben sperren sie zwar ihre eigenen Landsleute zwei Jahre ein, aber das gehe ihn doch nichts an. Barbetreiber, die meinen, Verordnungen ...