Wir leben in belastenden Zeiten. Was wir im Umgang mit psychischen Tiefs von Spitzensportlern lernen können.

Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im Jahr 2016 hat sie gleich vier Goldmedaillen im Turnen gewonnen. Dazu kommen 25 Medaillen bei verschiedenen Weltmeisterschaften. Entsprechend ist sie auch in Tokio als Favoritin eingestuft. Doch unmittelbar vor den finalen Wettkämpfen im Team wie auch im Einzel zieht Simone Biles ihre Nennung zurück. Die 24-jährige US-amerikanische Ausnahmesportlerin sagt als Begründung etwas, was man nicht nur in der Welt des Spitzensports selten zu hören bekommt: "Die mentale Gesundheit steht an erster ...