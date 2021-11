Corona-Populisten treiben mitten in der Pandemie ein gefährliches Spiel. Was sie Freiheit nennen, ist schlicht unverantwortlich.

Freiheit ist ein großes Wort, e ein politisches Ideal, über Jahrhunderte schwer erkämpft.

Für Generationen war die Freiheit ein Traum, für den sie alles gaben, was sie hatten - wie Robert Blum, der große Vorkämpfer für Freiheit und Demokratie, der an einem Novembermorgen 1848, nach gescheiterter Revolution, in Wien hingerichtet wurde. Oder Rosa Hofmann aus Salzburg, die mit 23 Jahren von den Nazis in Berlin exekutiert wurde. Die junge Kommunistin hatte auf Flugblättern gegen den NS-Terror protestiert und ...