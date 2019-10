Lenker bei Kollision mit Lkw in Krems schwer verletzt

Ein Lenker ist am Dienstag in seiner Heimatstadt Krems bei einer Kollision mit einem Lastwagen auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) in seinem Transporter eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste den 44-Jährigen mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Universitätsklinikum Krems gebracht, teilte die Polizei mit.

SN/APA (FF KREMS)/MANFRED WIMMER Die S5 war Richtung Wachau bis 7.30 Uhr gesperrt