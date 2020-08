Lenker krachte in Niederösterreich mit Pkw in Polizeiinspektion

In Traismauer (Bezirk St. Pölten) ist am Samstag ein Lenker mit seinem Pkw in die örtliche Polizeiinspektion gekracht. Der 43-Jährige verlor nach Angaben der Exekutive das Bewusstsein und wurde per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Am Gebäude wurde ein Teil der Außenwand beschädigt, Beamte wurden nicht verletzt.

SN/APA/LUKAS HUTER Unerwartete Aufgabe für die Exekutive