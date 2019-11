Lenker lieferte sich in NÖ Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Pkw-Lenker hat sich am Montag in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 35-Jährige widersetzte sich einer Anhaltung und fuhr mit überhöhtem Tempo davon. Schließlich hielt er seinen Wagen an. Im Fond befanden sich vier ungesicherte Kinder im Alter von drei bis acht Jahren. Der Weinviertler beging laut Exekutive 25 Verwaltungsübertretungen.

SN/APA (Archiv)/LUKAS HUTER Der Mann beging laut Polizei 25 Verwaltungsübertretungen