Lenker nach Unfall im Bezirk Gänserndorf verstorben

Nach einem Anprall gegen einen Baum am Freitagabend im Bezirk Gänserndorf ist ein 38-jähriger Lenker im Spital verstorben. Der Mann war nach dem Verkehrsunfall mit schweren Blessuren in das UKH Wien-Meidling geflogen worden. Am Samstag kurz vor 1.00 Uhr erlag er seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

SN/www.bilderbox.com Symbolbild.