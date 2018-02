Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Sonntag im Bezirk Lilienfeld ereignet. Ein 88-Jähriger war mit seinem Pkw aus der Richtung Wiesenfeld taleinwärts unterwegs gewesen, als er laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkam. Der Wagen stürzte über eine zwei Meter hohe Stützmauer in den Wiesenbach und kam auf dem Dach zu liegen. Der Lenker starb an der Unfallstelle.

(APA)