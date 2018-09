Lenker verlor Kontrolle: Zwei Fußgänger in Lebensgefahr

Zwei Fußgänger sind Montagmittag in der Wattgasse im Bezirk Wien-Ottakring von einem Auto angefahren worden. Die 26-Jährige und der 28-Jährige wurden mit schwersten Verletzungen in zwei Krankenhäuser eingeliefert, beide seien in Lebensgefahr, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.

Der Unfall trug sich gegen 11.30 Uhr zu. Ein 17 Jahre alter, nicht alkoholisierter Lenker dürfte die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Die Ursache war noch unklar. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt, er erlitt aber einen Schock, berichtete Sörös. Einen gültigen Führerschein besitzt der Jugendliche. Das Verkehrsunfallkommando untersuchte, wie es zu dem Unfall auf Höhe der Wattagasse 15 kommen konnte. Der Pkw erfasste die beiden Fußgänger, ehe der Wagen in eine Auslagenscheibe krachte. Die Berufsrettung Wien versorgte die beiden lebensgefährlich verletzten Passanten an Ort und Stelle, danach wurden sie in Spitäler gebracht. Mehrere Zeugen hatten wegen des schweren Verkehrsunfalls den Polizeinotruf gewählt. Quelle: APA