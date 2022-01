Leondinger attackiert Lebensgefährtin mit Elektroschocker

Ein 66-Jähriger soll Dienstagfrüh in Leonding (Bezirk Linz-Land) seine Lebensgefährtin mit einem Elektroschocker attackiert und mit einem Fußtritt schwer verletzt haben. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Als die Schwiegertochter einschreiten wollte, ging er mit erhobenen Fäusten auf diese zu. Schließlich flüchtete er in den Keller, wo er festgenommen wurde. Hintergründe der Tat dürften die bevorstehende Trennung und dadurch befürchtete finanzielle Probleme gewesen sein.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Der Mann wurde im Keller festgenommen