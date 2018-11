Lesestoff für das Wochenende

Wie viel Zuwanderung verträgt Österreich? Für den Österreichischen Integrationsfonds ist die Sache klar - und der vertritt immerhin das, was hier "offizielle Linie" ist. Diese lautet: Eine "multikulturelle Gesellschaft" ist nicht erstrebenswert; Zuwanderer müssen sich an die Kultur der Eingesessenen anpassen, sie müssen sich assimilieren. Was spricht für, was gegen diese Auffassung? Und wie viele Menschen können pro Jahr nach Österreich kommen, damit es noch "österreichisch" bleibt? Darum dreht sich die Titelgeschichte im aktuellen WOCHENENDE.

Weitere Themen: Ein Redakteur als männliche Klofrau.

Ein Nachruf auf die Telefonzelle.

Der Niedergang der legendären Milliardärsfamilie Rothschild.

Die Lebensgeschichten von Sportlern mit Handicap.

Und die Frage, ob Donald Trump in Wahrheit vielleicht ein Götzendiener ist.

Schönes Wochenende!