Ein frohes Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen - und bieten Ihnen gemütliche SN-Lektüre für den Heiligen Abend.

Ereignisreiche Wochen liegen hinter uns - Österreich hat eine neue Regierung und Salzburg einen neuen Bürgermeister, um nur zwei Ereignisse davon zu nennen.

Zu Weihnachten sollte man Frieden schließen und die Dinge positiv sehen - das versucht SN-Politikredakteur Alexander Purger in seiner Kolumne. Da fällt zum Beispiel die Regierungsbildung in Österreich positiv auf. Wie, das lesen Sie in der Kolumne "Purger am Sonntag".

Warum die biblische Erzählung heute eine ganz neue Bedeutung hat, erklärt SN-Kolumnist Josef Bruckmoser in seiner Kolumne "Sonntagsflyer".

Joanne Edwards verrät in ihrer Kolumne "Test your English", warum Weihnachtslieder in britischen Kaufhäusern jede halbe Stunde für zehn Minuten ausgeschaltet werden.

Redakteurin Ricky Knoll nimmt uns mit in das Städtchen Tunbridge Wells - ein kleines Städtchen im äußersten Westen der Grafschaft Kent. Royale Seitenblicke, vergangene Größen und ein Paar, das die Bierkunst ernst nimmt, stehen auf dem Reiseplan. Und Anton Thuswaldner hat wieder einmal die besten Buchtipps für Sie zusammengestellt - für gemütliche Stunden an diesen Feiertagen.

Ein schönes Weihnachtsfest wünscht

Die Redaktion

(SN)