Letzte Folge von ORF-TV-Talkformat "Vera" im Dezember

Am 1. Dezember strahlt der ORF Vera Russwurms Talkshow-Format "Vera" zum letzten Mal aus. Damit geht die jahrzehntelange Ära der periodischen TV-Präsenz einer der präsentesten Moderatorinnen der heimischen TV-Geschichte zu Ende, wie die "Kronenzeitung" am Sonntag berichtete. Für den ORF sind aber weitere Zusammenarbeiten mit Russwurm, etwa in Form von "TV-Specials" denkbar, heißt es in einem Statement des ORF.

Sendeanstalt kann sich weitere Zusammenarbeit mit Russwurm vorstellen