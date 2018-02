Letzte Semesterferien-Staffel startet

In der Steiermark und Oberösterreich beginnt am Freitag die letzte der drei Semesterferien-Staffeln: Rund 350.000 Schüler erhalten dort ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Ferien. Gleichzeitig endet für die Schüler in Tirol, Salzburg, Kärnten und im Burgenland die Semesterwoche.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Der Urlauberschichtwechsel wird wieder für Staus sorgen