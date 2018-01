Letzter Ausweg: Frauenhaus

Vor 40 Jahren eröffnete das erste Frauenhaus in Österreich. Heute sind Gewaltopfer laut Salzburger Expertinnen stärker traumatisiert und brauchen umfangreichere Betreuung. Das kostet Geld.

Eine hohe Mauer, Kameras, Scheinwerfer und eine geheime Adresse: Derart gesichert ist das Frauenhaus in der Stadt Salzburg. Die Frauen, die hier - oft auch mit ihren Kindern - Unterschlupf finden, brauchen diesen Schutz. Sie waren jahrelang der Gewalt durch ihre Partner ausgesetzt und sollen sich sicher fühlen. Birgit Thaler-Haag, Leiterin des Frauenhauses in der Stadt Salzburg, hat dort vor 20 Jahren ihre Arbeit aufgenommen. "Damals hieß es, dass es in 20 Jahren keine Frauenhäuser mehr geben werde, weil die Gesellschaft so weit fortgeschritten sein und häusliche Gewalt aus der Tabuzone geholt würden", erzählt sie. Doch heute zeigt sich: Frauenhäuser sind mindestens so notwendig wie damals. Denn die Situation der Frauen habe sich verändert: Sie seien stärker traumatisiert und bräuchten deutlich mehr Unterstützung als früher. "Viele haben eine lange Gewaltgeschichte, die schon in der Kindheit oder Jugend begonnen hat. Dazu kommt Traumatisierung durch Flucht und Krieg", sagen Thaler-Haag und Doris Weißenberger, Leiterin des Frauenhauses Hallein.