Leuchtende Nachzuchten im Tiergarten Schönbrunn

Das neue Jahr hat im Tiergarten Schönbrunn mit zwei außergewöhnlichen Erstnachzuchten begonnen. Die pazifische Leuchtqualle "Pelagia panopyra" sowie die Rippenquallenart "Bolinopsis mikado" wurden zum ersten Mal in einem Zoo in Europa nachgezüchtet, teilte der Tiergarten Donnerstagfrüh mit. "Die Schwierigkeit bei der Zucht ist es, den jungen Rippenquallen genug Nahrung zu bieten und gleichzeitig eine sehr gute Wasserqualität zu gewährleisten", so Revierleiter Roland Halbauer.

SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/Zupanc Rippenquallenart "Bolinopsis mikado"