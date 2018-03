Lichtblick in der Bildung

Der Jesuit Orville de Silva verhilft in Afghanistan jungen Menschen zu einer guten Ausbildung. Eine besondere Kooperation mit dem Salzburger Verein Intersol unterstützt die Lernwilligen.

Orville de Silva hat seine Berufung gefunden: Der aus Indien stammende Jesuit ist seit vier Jahren in Afghanistan im Einsatz und setzt sich dafür ein, dass junge Menschen Zugang zu Bildung erhalten. Er ist Mitglied des Jesuit Refugee Service, das in mehreren Teilen des Landes in Schulen und Universitäten tätig ist, etwa in der Hauptstadt Kabul und in Bamiyan. Dort lebt auch de Silva. Im SN-Gespräch erklärt er, der Fokus liege auf Minderheiten wie den Hazara, die besonders unter dem Regime der Taliban zu leiden hätten.