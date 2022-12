Lichtermeer am Ring heuer für Inklusion

"Für eine inklusive Gesellschaft" demonstriert am 18. Dezember ab 18 Uhr heuer die Initiative #YesWeCare mit einem Lichtermeer auf der Wiener Ringstraße. Im Vorjahr war man ebenfalls kurz vor Weihnachten mit einer ähnlichen Aktion für ein Gedenken an die an Covid-19 verstorbenen Menschen auf die Straße gegangen. Diesmal geht es unter anderem um ein Recht auf ein 11. und 12. Schuljahr für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

SN/APA/APA-POOL/HANS PUNZ "Gedenk-Lichtermeer" für an Corona Verstorbene (Archivbild)