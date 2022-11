Lieferengpass in der Nuklearmedizin: Untersuchungen müssen verschoben werden

Nuklearmediziner sind mit Lieferproblemen von Radionuklid konfrontiert, weil Reaktoren stillstehen. Wie lange Patientinnen und Patienten auf ihre Diagnose warten müssen, ist unklar.

Österreichs Nuklearmediziner stehen vor einem Problem. Weil ein Reaktor in Belgien, in dem Molybdän-99 produziert wird, zu Wartungsarbeiten abgeschaltet wurde, ist eine Vielzahl von Untersuchungen bald nicht mehr möglich. Der Primar der Universitätsklinik für Nuklearmedizin an den Salzburger Landeskliniken (SALK), Christian Pirich, sagt, dass es in seinem Haus ab nächster Woche etwa nur mehr eingeschränkt bzw. keine Untersuchungen für Nierenfunktionen oder Lungenembolien oder Knochenmetastasen mehr geben wird. Er befürchtet, dass der Untersuchungsbetrieb länger eingeschränkt bleiben wird. Patientinnen und Patienten, die ...