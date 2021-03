Lieferverzögerung bei Wohnzimmertests aus Apotheken

Bei den kostenlosen Corona-Selbstests aus Apotheken für daheim kommt es aktuell zu Problemen bei den Nachlieferungen. Der Grund sind logistische Verzögerungen auf dem Weltmarkt und langwierige Zollabfertigungen, berichtete die Apothekerkammer am Freitag. Größere Kontingente werden erst im Lauf der kommenden Woche eintreffen. Nur mehr wenige Apotheken verfügten am Freitag noch über die sogenannten Wohnzimmertests zur Gratis-Abgabe. Die Aktion war am Montag gestartet worden.

SN/APA (Schlager)/ROLAND SCHLAGER Am Freitag nur noch in wenigen Apotheken verfügbar