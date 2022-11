Nach Fenstersturz einer Zweijährigen Mutter freigesprochen

Nach dem Fenstersturz ihrer damals zweijährigen Tochter ist am Dienstag eine 31-jährige Mutter vom Landesgericht Linz nicht rechtskräftig freigesprochen worden. Die Frau hatte sich mit dem Kind im Schlafzimmer aufgehalten und dürfte eingenickt sein. Die Kleine kletterte in der Zwischenzeit auf das Fensterbrett und stürzte 13 Meter in die Tiefe. Das Kind wurde schwer verletzt, laut der Mutter gehe es ihm heute aber wieder gut.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER In Linz stand eine 31-jährige Mutter vor Gericht