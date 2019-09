Linz startet 2020 öffentlichen Fahrrad-Verleih

Die Stadt Linz startet im Frühling 2020 einen öffentlichen Fahrradverleih. Insgesamt 400 Stück sollen an 40 Standorten zur Verfügung stehen, das Ausborgen funktioniert mittels Smartphone. Anders als die E-Scooter müssen die Räder an fixen Stationen abgeholt und zurückgegeben werden und dürfen nicht an beliebiger Stelle im Stadtgebiet abgestellt werden.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Öffentlicher Fahrradverleih ist in Linz bald möglich