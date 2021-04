Linz: Zwei Todesopfer auf Flucht vor der Polizei

Ein amtsbekannter Rowdy riss einen Scooterfahrer mit in den Tod. Der Tuningfan hatte wegen diverser Verkehrsdelikte keinen Führerschein.

Dramatische Szenen spielten sich Mittwochnachts gegen 22:30 Uhr in der Linzer Innenstadt ab. Zwei Motorradlenker lieferten sich offensichtlich auf der Dametzstraße ein kleines Wettrennen und begingen dabei mehrere Verkehrsübertretungen. Als einer der beiden seinen Kollegen rechts überholte, schaltete eine dahinter fahrende Zivilstreife das Blaulicht ein. Doch statt stehenzubleiben, flüchteten die beiden in verschiedene Richtungen vor der Polizei.

"Einer von ihnen fuhr mit weit über 100 km/h und missachtete bei mehreren Kreuzungen die roten Ampeln", sagte David Furtner, Sprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der Abstand zur nachfahrenden Streife sei immer größer geworden, als es zu dem fatalen Unglück kam. Der 24-jährige Motorradfahrer aus Linz konnte bei der Kreuzung mit der Bürgerstraße nicht mehr ausweichen und rammte in der Fahrbahnmitte frontal einen 26-jährigen E-Scooterfahrer, der gerade bei Grün übersetzen wollte. Beide Männer stürzten schwer, wobei der Motorradfahrer mit seiner mehr als 200 PS starken Yamaha R1 noch gegen einen geparkten Wagen rutschte. Die nachkommende Polizeistreife leistete sofort erste Hilfe und versuchte, die Verunglückten zu reanimieren. Doch sie waren so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Furtner verteidigte seine Kollegen, einen erfahrenen älteren Polizisten und eine Polizeischülerin. "Wir haben den Einsatz bereits analysiert. Die Kollegen haben sich absolut richtig verhalten. Die Bevölkerung verlangt, dass die Polizei Rowdys aus dem Verkehr zieht", betonte Furtner.

Dem Instagram-Account des verunglückten Bikers ist zu entnehmen, dass der junge Mann seine ganze Energie und alles Geld in Maschinen und getunte Autos gesteckt hat. Ein Video zeigt ihn auf der Stadtautobahn mit fast 300 Stundenkilometer. Wegen diverser Verkehrsdelikte war der 24-Jährige amtsbekannt. Sein Probeführerschein war zunächst wegen Geschwindigkeitsübertretungen immer wieder verlängert worden, seit längerer Zeit hatte er gar keine Lenkerberechtigung mehr. In den sozialen Medien rühmte er sich jedenfalls ob seiner Fahrkünste. Angeblich gehörte der junge Mann auch der Tuningszene an, die sich immer wieder verbotene Wettrennen auf öffentlichen Straßen liefert.

Furtner zufolge sind Tuningfreaks zahlenmäßig in Oberösterreich sehr stark vertreten. Die Polizei beobachte die Szene an einschlägigen Tankstellen und Treffpunkten - "aber sie lässt sich kaum einschüchtern".