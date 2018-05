Linzer Drogenring verkaufte 480 Kilogramm Marihuana

Ein Drogenhändlerring hat in Linz binnen zweieinhalb Jahren 480 Kilo Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von rund 4,8 Millionen Euro verkauft. Elf Personen wurden seit November gefasst und sind in Haft. Zudem wurden 26 Subverteiler ausgeforscht, berichtete die Polizei. Beim Kopf der Bande handelt es sich um einen Afghanen, der 2013 nach Österreich kam und nach wie vor Asylwerber ist.

Der 31-Jährige, der sich selbst als "Boss" bezeichnete, scharte seit 2015 einen harten Kern von zehn Komplizen um sich. Mit ihnen holte er die Drogen aus Tschechien. Die genaue Quelle ist zunächst noch unklar, denn der Rädelsführer schweige und seine Komplizen habe er nicht über Details informiert, erklärte Reinhold Sommer, Leiter der Suchtgiftgruppe im Stadtpolizeikommando Linz. Die Ware wurde teils in Wien zwischengelagert, teils in der Wohnung des Hauptverdächtigen im Süden von Linz - strategisch gut gelegen, um die "Hot Spots" der Stadt zu beliefern.

Zum inneren Zirkel kamen noch 26 Subverteiler und 90 namentlich bekannte Abnehmer. Der Kreis Letzterer dürfte allerdings noch wesentlich größer sein, denn umgelegt auf den Tatzeitraum ab August 2015 sei jeden Tag etwa ein halbes Kilo Suchgift an den Mann gebracht worden, rechnete der Leiter des Landeskriminalamts, Gottfried Mitterlehner, vor. Die gesamte Menge an verkauftem Marihuana entspreche "zwei großen Strohballen". Der "Boss" rekrutierte seine Leute teilweise, indem er ihnen einen Bargeldvorschuss von 3.000 Euro gab, den sie zunächst abarbeiten mussten. Er schreckte auch nicht davor zurück, den 17-jährigen Sohn seiner Lebensgefährtin einzuspannen.

Die Drogensituation habe sich in Oberösterreich in den vergangenen Jahren verschärft, sagte Mitterlehner. So sei die Zahl der Anzeigen von 5.157 im Jahr 2015 auf 7.692 im Vorjahr gestiegen, wobei sich "das meiste in Linz abspielt". Während die Lage bei den anderen Drogen weitgehend gleich geblieben sei, habe der Bereich Cannabis stark zugenommen. "Es ist durch die Flüchtlingsbewegung mehr geworden", ist Mitterlehner überzeugt. Der stellvertretende Landespolizeidirektor Erwin Fuchs erläuterte den Hintergrund dieser Entwicklung: "Das Angebot übersteigt die Nachfrage", daher werde oft aggressiv angeboten und es gebe mehr Leute, die bereit seien, im Straßenverkauf tätig zu sein. Die Polizei sieht sich somit in der Einführung von Schutzzonen an drei Linzer Drogen-Hotspots bestätigt.

