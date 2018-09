Linzer feuerte mit Luftdruckgewehr auf Straße

Ein 26-jähriger Linzer hat Freitagabend mit einem Luftdruckgewehr aus dem Fenster der Wohnung eines Freundes im Stadtteil Urfahr auf die Freistädter Straße gefeuert und dabei vier Personen verletzt. Ein 16-Jähriger wurde an der Brust getroffen, eine 23-jährige Frau am Oberschenkel und eine weitere 29-Jährige und ihre Mutter im Rücken, teilte die Polizei OÖ am Sonntag mit.

Der Schießwütige wurde in der Wohnung festgenommen