Linzer nach Sterbehilfe in U-Haft: Obduktionsergebnis offen

Ein 36-jähriger Linzer soll Samstagmittag bei seinem 29-jährigen Freund aktive Sterbehilfe geleistet haben. Der Mann ging danach zur Polizei und gestand die Tat, noch bevor das Verbrechen entdeckt wurde. Beamte fanden anschließend den Leichnam in der angegebenen Wohnung. Der 36-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen. Ein Ergebnis der Obduktion könnte am Montag vorliegen, informierte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, Ulrike Breiteneder.

