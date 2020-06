Linzer Radfahrer nach Unfall mit Zug nur leicht verletzt

Ein Rennradfahrer, der am Samstag im Bezirk Urfahr-Umgebung in Oberösterreich am Donauradweg unterwegs war, ist beim Überqueren der Gleise der Mühlkreisbahn von einem Zug erfasst worden. Den Einsatzkräften zufolge hatte der 38-jährige Linzer großes Glück. Das Fahrrad wurde in zwei Teile gerissen, der Lenker wurde aber nur leicht verletzt.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Patrick Pl Beispielfoto von Bahnübergang