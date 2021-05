Linzer Uni-Rektor geht mit Roboterhund "Spot" Gassi

Der Rektor der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) Meinhard Lukas ist am Freitag in der Linzer Innenstadt mit "Spot" Gassi gegangen und hat dabei etliche Blicke auf sich gezogen: Das Wesen am anderen Ende der Leine war nämlich kein vierbeiniger Fellträger, sondern ein Roboter von Boston Dynamics, der sich wie ein Hund bewegt. Die Aktion im öffentlichen Raum sollte eine Diskussion über die Zukunft der Technik anstoßen - etwa den Einsatz von Robotern in der Pflege.

SN/APA/JKU Hund und Herrl beim Gassigehen