Lithium-Batterien lösen oft Feuer im Müll aus

Moderne Lithium-Batterien, die im Restmüll landen, sind die Hauptursache von Bränden in Müllsortieranlagen. Das hat nun eine Analyse der Montanuniversität Leoben im Auftrag des Verbandes Entsorgungsbetriebe (VOEB) ergeben.

Demnach entstehen durch falsch entsorgte Knopfzellen und Akkus - die Zahl wird in Österreich auf rund 700.000 pro Jahr geschätzt - bis zu 70 Brandunfälle im Jahr. Dadurch seien in den vergangenen fünf Jahren mehr als 100 Millionen Euro Schaden bei den Abfallentsorgern entstanden, berichtete der VEOB am Mittwoch. "Für uns ist das eine Katastrophe", sagt Verbandspräsident Hans Roth, Chef der Grazer Firma Saubermacher.