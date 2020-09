Gesundheitsminister Anschober spricht bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Covid-19-Lage in Österreich - verfolgen Sie die PK hier im Livestream.

"Wir haben vor wenigen Tagen drei unterschiedliche Prognosemodelle erstellt, wie sich die steigenden Zahlen entwickeln können", sagte Anschober am Beginn der Pressekonferenz. "Wir haben jetzt eine erste erfreuliche Zwischenbilanz." Aktuell sehe man eine Stabilisierung auf hohem Niveau. Laut Anschober gab es in den vergangenen 24 Stunden 684 Neuinfektionen bei insegsamt 20.409 Tests. "Aber klar ist auch, dass wir runter mit den Zahlen runter müssen. Denn Sie sehen es am Wetter. Jetzt beginnt die Phase, wo man sich im Innenbereich aufhält."

Die Pressekonferenz im Livestream:

Am Donnerstagabend hat die Coronakommission in ihrer Sitzung die Ampel für zehn weitere Bezirke auf Orange gestellt, weil sie dort ein hohes Infektionsrisiko sieht. Die niederösterreichischen Bezirke Gmünd, Melk und Waidhofen an der Thaya wurden dabei direkt von Grün auf Orange gestellt. Immer mehr Bezirke wurden auf Orange umgefärbt. Mittlerweile sind Krems Stadt, Wr.-Neustadt-Stadt, Gänserndorf, Korneuburg, Krems-Land, Landeck und Schwaz orange. Auch die Bundeshauptstadt Wien blieb orange.



Zwölf Bezirke, nämlich Güssing und Neusiedl am See im Burgenland, Scheibbs und Tulln in Niederösterreich, Ried im Innkreis in Oberösterreich, Hallein und Sankt Johann im Pongau in Salzburg, Leibnitz, Liezen, Murau und Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark sowie Kitzbühel in Tirol sind nun Gelb (mittleres Risiko) statt Grün (geringes Risiko).

Quelle: SN