Am Freitagvormittag wird Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mit Medizinern einen Lagebericht zur Corona-Pandemie in Österreich geben. Verfolgen Sie die Pressekonferenz live ab 9.30 Uhr.

Pressekonferenz ab 9.30 Uhr

In einer Pressekonferenz am Freitag gibt Anschober die neuesten Entwicklungen rund um das Coronavirus in Österreich bekannt. Die Mediziner Klaus Markstaller, Anästhesist am AKH Wien, Lungenfacharzt Bernd Lamprecht vom Kepler Universitätsklinikum Linz und Günther Weiss von der Inneren Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck informieren über die Kapazitäten in den Spitälern. Weiss und Lamprecht sind per Video zugeschaltet.

Quelle: SN