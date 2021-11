Ein österreichweiter Lockdown für alle steht im Raum: Salzburg und Oberösterreich haben am Donnerstag bereits den Lockdown für alle ab Montag ausgerufen. Donnerstagabend wurde in Tirol verhandelt, ob dieser auch österreichweit verhängt wird oder ob in den sieben anderen Ländern gelindere Maßnahmen wie etwa nächtliche Ausgangssperren auch für Geimpfte reichen. Um 10 Uhr will die Regierung in einer Pressekonferenz Details dazu bekannt geben.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Auch ein österreichweiter Lockdown steht im Raum