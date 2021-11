Ganz Österreich geht am Montag in einen harten Lockdown, die Schulen sollen aber geöffnet bleiben. Es kommt eine FFP2-Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen und die Regierung drückt bei einer allgemeinen Impflicht aufs Tempo.

Die Pressekonferenz live:

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) waren bereits Donnerstagabend an den Tiroler Achensee gefahren, um mit den für die Landeshauptleutekonferenz zusammengekommenen Ländervertretern über das weitere Vorgehen zu beraten. Am Freitagvormittag traten sie nun vor die Presse. Und so geht es in Österreich ab Montag weiter:

1. Lockdown bundesweit für alle, also Ungeimpfte und Geimpfte (von 0 bis 24 Uhr) - für 20 Tage, Evaluierung nach zehn Tagen, nach 20 Tagen eventuell Rückkehr zum "Lockdown für Ungeimpfte".

2. Die Schulen bleiben geöffnet, der Stundenplan bleibt aufrecht. Für Eltern und Erziehungsberechtigte wird jedoch die Möglichkeit geschaffen, ihre Kinder ohne Attest zu Hause zu lassen. Eine Entschuldigung der Eltern reicht aus, es ist kein ärztliches Attest erforderlich.

3. Impfoffensive: Dritte Dosis bei Vektorimpfsoffen ab dem 4. Monat empfohlen; dritte Dosis bei mRNA-Impfstoffen ab dem 4. Monat möglich; Verkürzung des Grünen Passes ab spätestens 1.2.2022.

4. Verschärfung von Kontrollen sowie Erhöhung von Strafen.

5. Home-Office-Empfehlung für alle.

6. Home-Office im Bundesdienst.

7. FFP2-Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen, auch am Arbeitsplatz.

8. Einleitung eines Gesetzgebungsverfahrens (inkl. Begutachtungsverfahren) zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht mit Kundmachung des entsprechenden Gesetzes im ersten Quartal 2022 - unter Beachtung einer gebotenen verfassungsrechtlichen Frist zur operativen Umsetzung. Die Impfpflicht soll bereits ab 1.2.2022 gelten.

Salzburg und Oberösterreich haben am Donnerstag bereits den Lockdown für alle in diesen zwei Ländern ab Montag ausgerufen. Schon den Donnerstag über und dann ab dem Abend vor Ort bei der LH-Konferenz wurde verhandelt, ob dieser auch österreichweit verhängt wird oder ob in den sieben anderen Ländern gelindere Maßnahmen wie etwa nächtliche Ausgangssperren auch für Geimpfte reichen.

Schallenberg und Mückstein waren bereits Donnerstagabend an den Tiroler Achensee gefahren, um mit den für die Landeshauptleutekonferenz zusammengekommenen Ländervertretern über das weitere Vorgehen zu beraten. Widerstand gegen einen österreichweiten Lockdown gab es zuvor in den Reihen der ÖVP: Kanzler Schallenberg hat sich wiederholt dagegen ausgesprochen, die für die Ungeimpften bereits geltenden Ausgangsbeschränkungen auch auf Geimpfte auszudehnen. Auch die ÖVP-geführten Länder Niederösterreich, Tirol und Steiermark waren in den vergangenen Tagen nicht bereit, dem Vorbild Salzburgs und Oberösterreichs zu folgen - nun dürfte es aber doch zu einer Einigung in diese Richtung gekommen sein.

Solidarisch mit Oberösterreich und Salzburg haben sich die SPÖ-regierten Länder Kärnten, Wien und Burgenland gezeigt. Sie haben sich - bereits vor dem Verhandlungsergebnis - durchaus zu einem Lockdown für alle bereit erklärt, obwohl zumindest Wien und das Burgenland die vierte Welle deutlich besser im Griff haben.

