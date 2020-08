Über die aktuelle Coronasituation in Österreich sowie über Erkenntnisse zu Spätfolgen der Infektion gibt das Gesundheitsministerium am Freitag (10 Uhr) eine Pressekonferenz - hier zu sehen im Livestream!

Livestream ab 09:55 Uhr

Sowohl in Europa als auch weltweit steigen die Coronainfektionszahlen weiter beziehungsweise wieder an. Ein Abebben der Pandemie ist derzeit nicht in Sicht.

In einem Corona-Update informiert Gesundheitsminister Rudolf Anschober über die aktuelle Lage, sich daraus ergebende Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen.

Zudem werden neue Erkenntnisse über den Krankheitsverlauf und mögliche Spätfolgen vorgestellt. Der Lungenfacharzt Ralf Harun Zwick (Ärztlicher Leiter Ambulante Pneumologische Rehabilitation, Therme Wien) berichtet über Herausforderungen und Behandlungsmethoden in der Rehabilitation von auch jungen Covid-Patienten.

