Mit Freitag ist die Marke von einer Million bei den Testungen in Österreich überschritten worden. Das sei auch ein Grund für die steigenden Coronazahlen im Land, sagte Gesundheitsminister Anschober am Freitag.

"Wir überspringen heute eine historische Marke. Wir haben mit dem heutigen Tag die Eine-Million-Marke bei Testungen überschritten", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu Beginn der Pressekonferenz. "Wir haben noch nie so viel getestet wie derzeit". Auch die steigende Anzahl an Coronavirus-Infektionen sei darauf zurückzuführen.

In den vergangenen Wochen sei die Situation stabil gewesen, so Anschober. Clusterbildungen würden schnell eruiert und Ursachen erforscht. Dabei seien mehrere Dinge beobachtet worden: Cluster seien meistens klein, häufig seien es Familienfeiern. Mittels Umfeldscreening seien weitere Cluster festgestellt worden. Außerdem sei die Zahl der asymptomatischen Fälle sehr hoch, aktuell 24 Prozent. "Und wir haben viele reiseasoziierte Cluster". Die Behörden in Europa würden hier eng zusammenarbeiten.

Coronainfektionen: Alterspyramide verändert sich

Die Gruppe zwischen 15 und 24 Jahre dominiere mittlerweile die Coronazahlen. Waren es früher ältere Menschen, die vor allem von einer Infektion mit SARS-CoV-2 infiziert waren, so sind es mittlerweile vor allem jüngere Menschen. Das sei zum Beispiel auch im Nachbarland Deutschland zu beobachten, sagte Anschober. "Ursachen dafür werden derzeit erforscht - das können Verhaltensmuster sein oder auch der Irrglaube, in diesem Alter 'sicher' zu sein vor einer Corona-Infektion. Die Zahl der Hospitalisierungen gehe stark zurück.

Zahlen in Österreich im Steigen: Mehr als 200 Neuinfektionen

Erstmals seit zwei Monaten ist die Zahl der Neuinfektionen über die 200er-Marke gestiegen: Am Freitag wurden 282 Neuinfektionen gemeldet.

Quelle: SN