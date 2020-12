Weitere Einzelheiten zu Beschaffung und Verteilung des Corona-Impfstoffes gibt das Gesundheitsministerium am Montag in Wien bekannt - hier zu sehen ab 10 Uhr im Livestream!

Livestream ab 10 Uhr:

In Österreich kommen die Covid-19-Impfdosen zu den Menschen - in Phase 1 in erster Linie zu Bewohnerinnen und Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen. Wie dieser Bestell- und Verteilprozess funktioniert, werden Gesundheitsminister Rudi Anschober, BBG-Geschäftsführer Gerhard Zotter und Phago-Präsident Andreas Windischbauer im Rahmen eines Informationsgesprächs und Lokalaugenscheins im Lager von Herba Chemosan erklären.

Medizinerin und Impfexpertin Maria Paulke-Korinek erklärt die Wirksamkeit des Impfstoffs und der Sonderbeauftragte aus dem Gesundheitsministerium Clemens Auer informiert über den EU weiten Bestellprozess.

Quelle: SN