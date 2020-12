Wie lief das Coronajahr 2020 und was ist im Jahr 2021 zu erwarten? Gesundheitsminister Rudolf Anschober will diese Fragen am Dienstag ab 10 Uhr beantworten - zu sehen hier im Livestream!

Live ab 10 Uhr:

Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle sinkt in Österreich weiterhin. Am Dienstag gab es laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober 20.319 Fälle (am Montag waren es 20.785). Anschober: "Ich erwartete, dass diese Zahl am Mittwoch oder Donnerstag erstmals seit längerer Zeit wieder auf weniger als 20.000 sinkt."

An Neuinfektionen kamen am Dienstag 1886 Fälle hinzu (Montag: 1.592). Die Anzahl der an bzw. mit Covid-19 verstorbenen Menschen in Österreich überstieg am Dienstag jedoch erstmals die 6000er-Marke.

Die am Sonntag begonnen Impfungen sollen nun Schritt für Schritt ausgebaut werden. Anschober rechnete damit, dass ab April die Impfungen auch für jene Bevölkerungsschichten zur Verfügung stehen, die nicht zu den Riskiogruppen zählen. 2021 werde das Jahr des Zurückdrängens der Pandemie werden, sagte Anschober.

Quelle: SN