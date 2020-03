Der Kampf gegen das Coronavirus hat erst begonnen: Die Regierung setzt weitere Maßnahmen. Um 14 Uhr wird die Öffentlichkeit informiert - die aktuellsten Entwicklungen im Livestream und Blog.

Mit Stand Freitag, 8 Uhr früh, sind in Österreich laut dem Gesundheitsministerium 428 Personen am Coronavirus erkrankt. Sechs Menschen sind genesen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nannte am Donnerstag weitere Berechnungen in puncto Erkrankungen: In einigen Tagen sei man an der Tausender-Grenze, eine Woche darauf bei der Zehntausender-Grenze, sagte Kurz im Bundesrat.

Kurz kündigte an, mit dem Einsatzstab noch heute weitere Maßnahmen zu besprechen. Drastische Einschnitte wie die Einschränkungen an Unis, Schulen sowie bei Veranstaltungen wurden bereits verfügt. Um 14 Uhr werden bei einer Pressekonferenz die nächsten Schritte verkündet.

Die Pressekonferenz ab 14 Uhr im Livestream

Kanzler Kurz: "Es ist nicht möglich, das Virus aufzuhalten, aber eine Verlangsamung zu erreichen, um die Kapazitäten im Land nicht sofort überzubelasten." Und: Alles, was nicht notwendig ist, sollte nicht stattfinden. Wenn Sie sich fragen, soll ich etwas tun, beinhaltet das schon, dass es möglich ist, darauf zu verzichten." Das gelte für den Messebesuch wie für die Familienfeier, auch im kleinen Kreis.

Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog

Quelle: SN