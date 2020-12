Wie lief das Coronajahr 2020 und was ist im Jahr 2021 zu erwarten? Gesundheitsminister Rudolf Anschober will diese Fragen am Dienstag ab 10 Uhr beantworten - zu sehen hier im Livestream!

SN/APA/ROBERT JAEGER Maske auf, Kamera läuft: Gesundheitsminister Rudolf Anschober.