Corona in Europa und in Österreich - wie verändert sich die Lage durch die aktuelle Virus-Mutation? Antworten auf diese Frage soll es am Freitag in einer Pressekonferenz im Gesundheitsministerium geben - zu sehen hier ab 9:30 Uhr im Livestream!

SN/AP Schutzimpfung gegen das Covid-19 – wie wirksam sind die Seren gegen die mutierte Virusvariante?

Pressekonferenz im Livestream: Neben Gesundheitsminister Rudolf Anschober nehmen Monika Redlberger-Fritz (Leiterin des Referenzlabors Influenza an der Meduni Wien), Andreas Bergthaler (Forschungszentrum für Molekulare Medizin) und Herwig Ostermann (Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH) an der Pressekonferenz teil. Quelle: SN