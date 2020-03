Nach ersten Informationen sollen ab Montag Schulen geschlossen werden. Regierung und Sozialpartner beraten noch über das genaue Prozedere, die Öffentlichkeit soll ab 17.25 Uhr informiert werden, eine Stunde später als ursprünglich geplant. Die aktuellen Ereignisse im Livestream und Blog.

Die Öffentlichkeit wartet gespannt auf die Entscheidung der Bundesregierung in Sachen Schulschließungen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte nach dem Ministerrat Mittwochmittag angekündigt, dass in den Bildungseinrichtungen des Landes auf die Corona-Krise reagiert werden müsse. Aktuell meldet der Bund 246 bestätigte Corona-Infizierte. "Es wird auch in der Schule Maßnahmen geben müssen." Das hatte er bereits in den vergangenen Tagen mehrfach angedeutet. Es sei auch hier notwendig, soziale Kontakte für einige Wochen zu reduzieren, hieß es.

Am Mittwochnachmittag beriet Kurz sich mit den Landeshauptleuten und dem Nationalen Sicherheitsrat. Laut Informationen aus dem Kanzleramt sollen alle Landeschefs daran teilnehmen.

Am Abend dann wird im Bundeskanzleramt der Nationale Sicherheitsrat zusammentreten. Kurz will dabei alle Parlamentsparteien über den Stand der Dinge informieren, hieß es aus dem Kanzleramt. Der Beginn der Sitzung ist für 20.30 Uhr anberaumt.

Der Bundeskanzler appellierte im Vorfeld an die Bevölkerung, die gesetzten Maßnahmen mitzutragen. Seine große Bitte: "Verharmlosen wir die Situation nicht."

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) rief die Bevölkerung dazu auf, Sozialkontakte möglichst zu reduzieren. Ein "großer Teil" der Lösung sei die Bevölkerung selbst, sagte er nach dem Ministerrat. Angesichts der Fallzahlen sagte er, man sehe "eine schrittweise signifikante Steigerung in den letzten Tagen". Die am Vortag präsentierten teils einschneidenden Maßnahmen seien "nur Teil der Lösung", betonte der Minister. Alle würden mit ihren Sozialkontakten entscheiden, "ob wir diese Ansteckungskette reduzieren können". Denn: "Ein Viertel weniger Sozialkontakte bedeutet nahezu eine Halbierung des Ansteckungsrisikos."

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zeigte sich skeptisch, was die Schließung von Schulen anbelangt. "Da wird es eine intensive Diskussion geben müssen", befand er. Schulen und Kindergärten zu schließen, würde bedeuten, das Land "wirklich lahmzulegen". Denn Eltern müssten dann ihre Kinder betreuen. Und dies seien genau jene Menschen, die man bei der Aufrechthaltung der Systeme - also in den Spitälern oder Supermärkten - brauche. "Eine solche Maßnahme will sehr, sehr gut überlegt sein, bevor man sie trifft. Man legt damit die ganze Wirtschaft lahm." Hacker warnte auch davor, dass in der Folge sich viele Großeltern um die Kinder kümmern würden. Dies wäre jedoch ein "Schuss ins eigene Knie", da ältere Menschen besonders gefährdet seien, sich anzustecken.

Derzeit sei die Lage in Österreich nicht mit jener in Italien zu vergleichen. Doch wenn man sich die Entwicklung der Fälle und die täglichen Steigerungen ansehe, sei der Verlauf in fast allen europäischen Ländern gleich. In Österreich werde man noch mindestens drei Wochen Grippe haben und ein voller Ausbruch von Corona solle nicht mit der Grippewelle zusammenfallen.

Kurz will auch persönlich ein gutes Vorbild sein. Wiewohl er einen engen Kontakt mit seinen Eltern habe, werde man in den kommenden Wochen eher telefonieren als sich zu treffen.

